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Глава МИД Германии в Нью-Йорке снова призывает к реформе Совбеза ООН

Воскресенье, 17 сентября 2023, 13:16

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Соединенные Штаты призвала к "фундаментальным реформам" Организации Объединенных Наций, чтобы она отражала нынешнюю ситуацию в мире.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

По мнению Бербок, ООН нуждается в реформах, чтобы ее система стала "более справедливой, инклюзивной и дееспособной". Речь идет в частности о расширении постоянных членов Совета безопасности Организации за счет Бразилии, Индии, Германии и Японии.

"Совет безопасности ООН, который все еще представляет мир ХХ века, устарел", – подчеркнула глава немецкого МИД, добавив, что только в случае операционного обновления Совбез станет "местом, где мировое сообщество сможет совместно решать свои проблемы в долгосрочной перспективе".

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Для того, чтобы способствовать такой модернизации, Германия вместе с Намибией ведет переговоры о проведении Саммита будущего ООН в 2024 году.

Во вторник начинаются общие дебаты на Генеральной ассамблее ООН, в которых примет участие и канцлер Германии Олаф Шольц. Ожидается, что они будут касаться вопросов глобального мира, международного права, климата, здравоохранения и развития, а также прав девушек и женщин.

Как известно, в состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов – Великобритания, США, Китай, Россия и Франция – и десять непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

Вопрос о реформе органа особенно остро встал в связи с полномасштабным вторжением России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

По данным СМИ, США начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.

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