Канада пожертвує понад $24 млн фонду для закупівлі військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Канади Білл Блер у неділю оголосив про внесок у розмірі 33 мільйонів канадських доларів (24,38 мільйона доларів США) до Міжнародного фонду для України – очолюваної Великою Британією ініціативи із закупівлі військової допомоги для Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Внесок Канади буде спрямований на закупівлю для України "сотень зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх системам, необхідних для захисту критично важливої національної інфраструктури України".

Кошти будуть виділені з нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, оголошеного канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час візиту до Києва в червні.

У Міністерстві оборони Канади нагадали, що загальний обсяг канадської допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад 8 мільярдів доларів, з них понад 1,8 мільярда пішли на військову допомогу.

У межах цієї допомоги Канада надала Україні ракети AIM-7, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, основні бойові танки Leopard 2A4 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину, зенітно-ракетну систему NASAMS із боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимовий одяг тощо.

Крім того, понад 300 військовослужбовців Збройних сил Канади беруть участь в операції UNIFER з навчання українських військових.

Нагадаємо, Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. У червні стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.