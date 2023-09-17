Президент Фінляндії вважає високим ризик ескалації війни в Україні

Фінський президент Сауле Нііністьо застерігає Європу бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Таку думку Нііністьо висловив в інтерв’ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Президент Фінляндії вважає, що війна проти України триватиме довго, й хоча вторгнення Росії в лютому 2022 року стало "тривожним сигналом" для Європи і НАТО, нині цей факт уже поступово забувається.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – сказав Нііністьо.

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – вважає президент Фінляндії.

Коментарі Нііністьо пролунали після кількох випадків виявлення уламків дронів – імовірно, російських – на території держави-члена НАТО Румунії. Там нещодавно висловили готовність збивати невпізнані безпілотники, які залетять у румунський повітряний простір.

Раніше президент Фінляндії заявив, що не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.