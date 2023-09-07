Президент Фінляндії: Є великий ризик застосування ядерної зброї у війні РФ проти України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Yle.

Заяви Нііністьо пролунали під час спілкування з групою журналістів. Президент Фінляндії вважає, що найближчим часом розраховувати на завершення війни не варто.

"Росіяни добре закріпилися на оборонних позиціях. Боротьба триватиме далі", – зазначив він.

Президент також прокоментував інцидент з падінням російських "Шахедів" на територію Румунії, зазначивши, що це додаткова демонстрація того, що подібні інциденти можуть траплятися, умисно чи випадково. Нагадаємо, Бухарест поки визнав лише ймовірність того, що йдеться про фрагменти дрона; українська сторона повідомляла, що на румунській території здетонували два "Шахеди".

Нііністьо пригадав, що перед тим був інцидент з падінням російської ракети у Польщі. "Тож навіть дрібниці можуть дуже змінити ситуацію, і, на жаль, на гірше", – сказав президент.

Нііністьо зазначив, що існує великий ризик розширення війни в Україні, і що ризик застосування ядерної зброї слід сприймати серйозно.

"Ризик, що "заговорить" ядерна зброя, явно великий. І це означало би кінець", – сказав президент, далі додавши, що не має на увазі конкретну загрозу.

Президент Фінляндії також акцентував, що європейські країни мають брати на себе відповідальність за розбудову своєї оборони.

Нагадаємо, 7 вересня у Ризі проходить зустріч глав МЗС восьми країн Балтії та Північної Європи – обговорюють регіональну безпеку та допомогу Україні.