Нові винищувачі Сполучених Штатів, що здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії вже цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За інформацією видання, дві ескадрильї F-35 A вже розгорнуті й незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії.

Зазначають, що це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, а також здатні проводити місії класу "повітря-повітря" і збирати розвідувальні дані.

Як наголошують військові джерела, перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі, це "значний крок", адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

"Це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб", – каже джерело.

У Міністерство оборони та у відомстві прем'єр-міністра відмовилися коментувати, чи були або будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що компанія Rheinmetall планує побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A у місті Веце на заході Німеччини.

Перед цим стало відомо, що до 1 жовтня 2023 року Данія отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.