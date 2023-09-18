ЗМІ: Європарламент підтримав збільшення оборонного бюджету на 2024 рік

Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії витратити більше грошей на оборону в бюджеті ЄС на наступний рік.

Як пише "Европейська правда", про це повідомляє видання Euractiv, яке ознайомилося з угодою щодо бюджету ЄС на 2024 рік.

Згідно з компромісною угодою, учасники переговорів у Європарламенті хочуть збільшити Європейський оборонний фонд (EDF) на 625 млн євро, а також закласти додаткові 45 млн євро на військову мобільність.

Якщо Рада ЄС підтримає переглянуту позицію Європарламенту та Єврокомісії, то у 2024 році EDF отримає 1,263 млрд євро, а програма військової мобільності – 286 млн євро.

Раніше Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння.

Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже погоджений з Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.

Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструмента. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю – для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.

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