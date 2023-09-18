СМИ: Европарламент поддержал увеличение оборонного бюджета на 2024 год

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии потратить больше денег на оборону в бюджете ЕС на следующий год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Euractiv, которое ознакомилось с соглашением по бюджету ЕС на 2024 год.

Согласно компромиссному соглашению, участники переговоров в Европарламенте хотят увеличить Европейский оборонный фонд (EDF) на 625 млн евро, а также заложить дополнительные 45 млн евро на военную мобильность.

Если Совет ЕС поддержит пересмотренную позицию Европарламента и Еврокомиссии, то в 2024 году EDF получит 1,263 млрд евро, а программа военной мобильности – 286 млн евро.

Ранее Европарламент проголосовал за новый механизм, имеющий целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.

Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.