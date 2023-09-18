Британія обмежила пересування російських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Москви

Міністерство закордонних справ Великої Британії запровадило взаємні обмеження щодо пересування акредитованих на його території російських дипломатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в понеділок заявив заступник голови британського МЗС із європейських питань Лео Дохерті.

"У відповідь на рішення Росії запровадити вимоги щодо повідомлення про поїздки британських дипломатів у Росії ми запровадили відповідні взаємні вимоги щодо повідомлення про поїздки російських дипломатів, акредитованих у посольстві Росії в Лондоні та генеральному консульстві в Единбурзі", – повідомив британський урядовець.

Він додав, що рішення Лондона відповідає концепції взаємності, передбаченій Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

У липні росіяни у відповідь на "ворожі дії Лондона", а саме – нібито перешкоджання "нормальному функціонуванню" російських закордонних установ у Великій Британії, оголосили про обмеження для пересування британських дипломатів.

Вони передбачають, що співробітники британських дипмісій – посольства в Москві й генерального консульства в Єкатеринбурзі – зобов'язані повідомляти за п'ять днів про будь-які плани поїздок за межі 120-кілометрової зони.