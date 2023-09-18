Британия ограничила передвижение российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы

Министерство иностранных дел Великобритании ввело взаимные ограничения по передвижению аккредитованных на его территории российских дипломатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в понедельник заявил заместитель главы британского МИД по европейским вопросам Лео Дохерти.

"В ответ на решение России ввести требования по уведомлению о поездках британских дипломатов в России мы ввели соответствующие взаимные требования по уведомлению о поездках российских дипломатов, аккредитованных в посольстве России в Лондоне и генеральном консульстве в Эдинбурге", – сообщил британский чиновник.

Он добавил, что решение Лондона соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В июле россияне в ответ на "враждебные действия Лондона", а именно – якобы препятствование "нормальному функционированию" российских зарубежных учреждений в Великобритании, объявили об ограничениях для передвижения британских дипломатов.

Они предусматривают, что сотрудники британских дипмиссий – посольства в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге – обязаны сообщать за пять дней о любых планах поездок за пределы 120-километровой зоны.