Литва за тиждень не пропустила 58 автівок з російською реєстрацією

За минулий тиждень 58 водіїв були змушені розвернути свої автомобілі з російською реєстрацією на литовському кордоні після попередження митників про те, що їхні транспортні засоби можуть бути конфісковані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними литовської митниці, потік автомобілів з російськими реєстраційними номерами за тиждень зменшився, і зараз фіксують лише поодинокі спроби в'їзду таких автомобілів до Литви.

Литовські посадовці попереджають тих, хто прибуває на пункти пропуску на автомобілях з російською реєстрацією, що їх не пропустять.

Людей, які подорожують на таких автомобілях, також інформують, що при повторній спробі в'їзду до Литви їм загрожує штраф і конфіскація транспортного засобу за порушення міжнародних санкцій.

З понеділка, 11 вересня, автомобілі з російськими реєстраційними номерами не допускають на територію Литви, за винятком тих, що прямують транзитом через країну до або з Калінінградського ексклаву.

Цей захід слідує за роз'ясненням Європейської комісії, виданим на початку вересня, про те, що автомобілі, придбані або зареєстровані в Росії, не можуть бути допущені на територію ЄС.

Санкції, які забороняють в'їзд транспортних засобів, а також ввезення особистих речей, придбаних або зареєстрованих в Росії, спрямовані на обмеження ввезення товарів з Росії до ЄС.

Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія також відмовляють у в'їзді автомобілям з російськими номерами.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, і розмірковує над аналогічною забороною.