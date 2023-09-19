Ердоган заявив, що довіряє Росії і Заходу однаково

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що довіряє Росії так само, як і Заходу.

Про це Ердоган сказав під час інтерв'ю американській телекомпанії PBS у Нью-Йорку, де він бере участь у Генеральній асамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда".

Пояснюючи свою нещодавню зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним, Ердоган сказав, що йому не вдалося змусити його відновити Чорноморську зернову ініціативу, але що він домігся від Росії зобов’язання поставити 1 мільйон тонн зерна до Африки.

"У мене немає причин не довіряти їм", – сказав Ердоган.

"Наскільки надійний Захід, настільки ж надійна і Росія. Протягом останніх 50 років ми чекали на порозі ЄС, і в цей момент я довіряю Росії так само, як і Заходу", – додав турецький президент.

Напередодні візиту до Нью-Йорка Ердоган сказав, що Анкара може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно. Однак виступаючи на заході в понеділок, турецький лідер, схоже, заперечив свої попередні коментарі.

"Ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та Європейським Союзом у критичний період… Ми продовжуємо наголошувати на важливості пожвавлення процесу вступу Туреччини до ЄС", – сказав Ердоган.

Минулого тижня Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполіг на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.