Эрдоган заявил, что доверяет России и Западу одинаково

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет России так же, как и Западу.

Об этом Эрдоган сказал во время интервью американской телекомпании PBS в Нью-Йорке, где он участвует в Генеральной ассамблее ООН, сообщает "Европейская правда".

Объясняя свою недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган сказал, что ему не удалось заставить его возобновить Черноморскую зерновую инициативу, но он добился от России обязательства поставить 1 миллион тонн зерна в Африку.

"У меня нет причин не доверять им", – сказал Эрдоган.

"Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение последних 50 лет мы ждали на пороге ЕС, и в этот момент я доверяю России так же, как и Западу", – добавил турецкий президент.

Накануне визита в Нью-Йорк Эрдоган сказал, что Анкара может "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо. Однако выступая на мероприятии в понедельник, турецкий лидер, похоже, опроверг свои предыдущие комментарии.

"Мы видим, что открылось окно возможностей для оживления отношений между Турцией и Европейским Союзом в критический период... Мы продолжаем подчеркивать важность оживления процесса вступления Турции в ЕС", – сказал Эрдоган.

На прошлой неделе Турция раскритиковала доклад Европейского парламента, который настоял на сотрудничестве Анкары с ЕС во введении санкций против России.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.