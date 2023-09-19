Сутички почалися під будівлею уряду Вірменії

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переріс у сутички.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", що веде пряму трансляцію з місця подій, пише "Європейська правда".

Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули сутички з поліцією.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Люди намагаються прорватися до будівлі і кидаються камінням, розбите одне вікно.

Правоохоронці почали застосовувати силу. У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв’язку із закликами до масових заворушень.

Нагадаємо, протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію. Під посольством теж почалися сутички з поліцією.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.