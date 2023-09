Сутички почалися під будівлею уряду Вірменії

Протест під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переріс у сутички.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", що веде пряму трансляцію з місця подій, пише "Європейська правда".

Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули сутички з поліцією.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD