Стычки начались под зданием правительства Армении

Протест под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха перерос в столкновения.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", ведущее прямую трансляцию с места событий, пишет "Европейская правда".

Под правительственным зданием, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за "измену", вспыхнули столкновения с полицией.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD