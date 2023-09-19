Стычки начались под зданием правительства Армении

Протест под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха перерос в столкновения.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", ведущее прямую трансляцию с места событий, пишет "Европейская правда".

Под правительственным зданием, где собрались тысячи протестующих с требованием отставки правительства за "измену", вспыхнули столкновения с полицией.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Люди пытаются прорваться к зданию и бросаются камнями, разбито одно окно.

Правоохранители начали применять силу. В Следственном комитете заявили, что открыли уголовные производства в связи с призывами к массовым беспорядкам.

Напомним, протест собрался также под посольством России – армяне требуют от Москвы вмешаться в ситуацию. Под посольством тоже начались столкновения с полицией.

Как известно, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В Азербайджане заявили, что для прекращения боевых действий армянские силы в Карабахе должны сдаться, а местные власти – самораспуститься.