У парламенті Грузії почалась бійка під час розгляду проєкту про "іноагентів"

Суперечки між депутатами у парламенті Грузії під час розгляду законопроєкту про "іноагентів" у фінальному читанні переросли у фізичні сутички.

Як пише "Європейська правда", відео з парламентської зали опублікували низка телеканалів.

Під час дебатів, що тривають вже близько години, між депутатами виникли бурхливі суперечки, що переросли у фізичні сутички.

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Під стінами парламенту зібралася акція протесту, поруч чергують спецпризначенці. Протестувальники зібралися і біля заднього входу в парламент, але правоохоронці відтіснили їх.

Нагадаємо, вранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед третім розглядом.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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