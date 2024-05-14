Байден підписав закон про заборону на імпорт російського урану

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського збагаченого урану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Законодавство забороняє імпорт збагаченого урану з РФ до США через 90 днів після набуття чинності, дозволяючи при цьому тимчасові винятки до січня 2028 року у випадках, коли не буде знайдено альтернативного джерела або якщо імпорт буде визнаний таким, що відповідає національним інтересам.

Підписавши закон, Байден також розблокував близько 2,7 млрд доларів, раніше схвалених Конгресом, на збільшення внутрішніх поставок урану для американських атомних електростанцій.

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Виділення цих грошей залежало від того, чи запровадить федеральний уряд обмеження на імпорт російського урану.

Міністерство енергетики планує використати 2,7 млрд доларів на відновлення внутрішнього ланцюжка поставок, створивши гарантованого покупця палива для реакторів американського виробництва.

Раніше за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з РФ після аналогічного голосування у Палаті представників, яке відбулося в грудні, проголосував Сенат США.

Перед цим Конгрес зобов'язав США купувати вітчизняне ядерне паливо для відмови від російського.

Також у США заявляли, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.

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