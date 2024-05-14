В МЗС Польщі створили посаду уповноваженого для протидії дезінформації РФ

У Міністерстві закордонних справ Польщі створили посаду уповноваженого з питань міжнародної дезінформації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Ця посада була створена в рамках захисту Польщі від гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу.

Уповноваженим став Томаш Хлонь – дуже досвідчений дипломат, який очолював польські місії в Естонії та Словаччині, а також працював у постійному представництві при НАТО. Він також був уповноваженим з організації саміту Альянсу у Варшаві.

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Його основними завданнями на посаді уповноваженого з питань міжнародної дезінформації будуть, по-перше, виявлення контенту, спрямованого на дезінформацію. По-друге, оцінка та визначення того, як і наскільки широкий вплив мають дезінформаційні повідомлення, а також звідки вони надходять.

Також до сфери його повноважень належатиме ухвалення рішень, як боротися з дезінформацією.

"Однією з найкращих форм зброї проти дезінформації є інформація", – пояснив Павел Вронський з Міністерства закордонних справ.

Він додав, що нинішню дезінформаційну діяльність Росії, а також інших акторів, слід розглядати як світову інформаційну війну. Міжнародні організації намагаються створити мережі для протидії їй. Наприклад, у НАТО створена спеціальна структура для боротьби з дезінформацією.

Необхідність їх створення він аргументував прикладом з польсько-чеського прикордоння.

"Мережа під невинною назвою Voice of Europe виявилася дезінформаційною групою. Потрібен офіс і посадова особа, яка б об’єднувала всю діяльність всередині міністерства і співпрацювала з міжнародними організаціями", – сказав Вронський.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова нещодавно заявила, що виконавчий орган ЄС пропонує внести до 14-го пакета санкцій платформу Voice of Europe, яка використовувалась для втручання в європейські вибори.