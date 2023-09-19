Латвия на "Рамштайне" объявила новую помощь Украине и присоединилась к "ІТ-коалиции"

Новый министр обороны Латвии Андрис Спрутс во вторник провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым на полях заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

Об этом Спрутс сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

"Латвия предоставит Украине дополнительную военную поддержку, охватывающую наиболее критические потребности – дополнительные минометы, системы противовоздушной обороны и боеприпасы крупного калибра", – написал латвийский министр.

Ukraine must and it will win! Thank You for the meeting @rustem_umerov. Latvia will send additional military support to Ukraine covering most critical capabilities- additional mortars, air defence systems and large calibre ammunition. pic.twitter.com/3j7xyWhnSr — Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 19, 2023

Также Спрутс сказал, что продолжает поддерживать членство Украины в НАТО.

"Мы стоим вместе с Украиной с первого дня жестокой российской агрессии, и наша позиция четкая – Латвия предоставляет и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую поддержку, пока Украина не победит!" – добавил он.

Во время встречи в формате "Рамштайн" Латвия объявила о присоединении к так называемой ИТ-коалиции в поддержку киберзащиты Украины, сообщило Минобороны страны в отдельном пресс-релизе.

Латвия активно оказывает военную помощь Вооруженным Силам Украины. С начала полномасштабной войны военная поддержка Украины со стороны Латвии достигла более 1% ВВП.

Как сообщалось ранее, Великобритания после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины пообещала дополнительные поставки артиллерийских снарядов для украинских сил до конца года.