Reuters: США нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном у новому пакеті допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена вперше відправить в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилась з відповідним документом і отримала окреме підтвердження двох американських посадовців.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня. Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків Abrams, які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Один з посадовців повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде.

За словами посадовців, вартість та вміст пакета все ще доопрацьовуються. Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар.

Матеріали будуть надані безпосередньо із запасів армії США,

Хоча Британія повідомила про відправку боєприпасів зі збідненим ураном в Україну раніше цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки. Вона слідує за попереднім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на занепокоєння щодо небезпеки, яку така зброя становить для цивільного населення.

Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом запеклих дискусій, а опоненти, такі як Міжнародна коаліція за заборону уранової зброї, заявляють про небезпечні ризики для здоров'я від вживання або вдихання пилу зі збідненого урану, включаючи рак і вроджені дефекти.

Побічний продукт збагачення урану, збіднений уран використовується для виготовлення боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броньоване покриття і самозайматися в пекучій хмарі пилу і металу.

Хоча збіднений уран є радіоактивним, він значно менш радіоактивний, ніж природний уран, хоча його частинки можуть затримуватися на значний час.

Сполучені Штати використовували боєприпаси зі збідненим ураном у великих кількостях під час війн у Перській затоці в 1990 і 2003 роках і бомбардувань НАТО колишньої Югославії в 1999 році.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що здійснює нагляд за ядерною сферою, заявляє, що дослідження в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані "показали, що наявність залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.