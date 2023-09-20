Новий посол ЄС почала роботу в Україні

Новопризначений посол ЄС у Києві Катаріна Матернова у середу вручила копії вірчих грамот у МЗС Україні.

Про це представництво ЄС в Україні повідомило у Twitter, пише "Європейська правда".

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", – йдеться у повідомленні.

🇺🇦Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. @kmathernova і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства 🇪🇺🇺🇦 у вирішальний час. pic.twitter.com/EIssbr9qh6 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 20, 2023

Як зазначили у місії, Катаріна Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.

Матернова розповіла у понеділок, що прибула до Києва після більш ніж 24 годин транзиту з Брюсселя через Варшаву.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Нагадаємо, торік Матернова розповідала "ЄвроПравді", що думає про Україну під час війни.

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