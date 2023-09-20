Новый посол ЕС начала работу в Украине
Среда, 20 сентября 2023, 12:31
Новоназначенный посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в среду вручила копии верительных грамот в МИД Украины.
Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу", – говорится в сообщении.
🇺🇦Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. @kmathernova і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства 🇪🇺🇺🇦 у вирішальний час. pic.twitter.com/EIssbr9qh6— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 20, 2023
Как отметили в миссии, Катарина Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.
Матернова рассказала в понедельник, что прибыла в Киев после более чем 24 часов транзита из Брюсселя через Варшаву.
По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.
Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.
Читайте также: Юрист из США со связями в Киеве: кем является новый посол Евросоюза в Украине.