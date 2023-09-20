Новый посол ЕС начала работу в Украине

Новоназначенный посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в среду вручила копии верительных грамот в МИД Украины.

Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу", – говорится в сообщении.

🇺🇦Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. @kmathernova і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства 🇪🇺🇺🇦 у вирішальний час. pic.twitter.com/EIssbr9qh6 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 20, 2023

Как отметили в миссии, Катарина Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.

Матернова рассказала в понедельник, что прибыла в Киев после более чем 24 часов транзита из Брюсселя через Варшаву.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.

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