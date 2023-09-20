У Молдові хочуть продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

Уряд Молдови схвалив продовження надзвичайного стану ще на 60 днів через війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Після схвалення відповідного проєкту на засіданні уряду прем'єр-міністр Дорін Речан відвідає пленарне засідання парламенту, щоб попросити депутатів проголосувати за продовження надзвичайного стану.

Як зазначають, це рішення мотивоване існуючими загрозами та необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, управління потоком біженців і протидії іншим безпековим ризикам.

"Зараз в Молдові панує мир і спокій. Ми маємо безпечне середовище з двох причин. Перша – це мужність українців у боротьбі з Росією, а друга – здатність державних інституцій розумно використовувати інструменти, надані парламентом через механізм надзвичайного стану", – сказав Речан.

"Ми повинні мати можливість продовжувати нормально жити і забезпечувати спокійне і мирне середовище в Молдові", – наголосив прем'єр.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Відтоді надзвичайний стан у Молдові неодноразово продовжували. Очікують, що він діятиме доти, доки в Україні триває війна.

Напередодні заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готовий допомогти Молдові в разі, якщо на її територію нападе Росія.