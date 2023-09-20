В Молдове хотят продлить чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Правительство Молдовы одобрило продление чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

После одобрения соответствующего проекта на заседании правительства премьер-министр Дорин Речан посетит пленарное заседание парламента, чтобы попросить депутатов проголосовать за продление чрезвычайного положения.

Как отмечается, это решение мотивировано существующими угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.

"Сейчас в Молдове царит мир и спокойствие. Мы имеем безопасную среду по двум причинам. Первая – это мужество украинцев в борьбе с Россией, а вторая – способность государственных институтов разумно использовать инструменты, предоставленные парламентом через механизм чрезвычайного положения", – сказал Речан.

"Мы должны иметь возможность продолжать нормально жить и обеспечивать спокойную и мирную среду в Молдове", – подчеркнул премьер.

Режим чрезвычайного положения впервые ввели в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. Необходимость такого решения правительство в Кишиневе обосновало имеющимися угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.

С тех пор чрезвычайное положение в Молдове неоднократно продлевалось. Ожидается, что оно будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война.

Накануне заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готов помочь Молдове в случае, если на ее территорию нападет Россия.