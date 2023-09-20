Франція та Німеччина публічно посперечались про те, чи треба купувати зброю з-за меж ЄС

Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню вкотре посперечались стосовно формату закупівлі зброї державами-членами Європейського Союзу – лише у власних виробників чи й закордонних теж.

Це випливає зі спільного інтерв’ю Лекорню й Пісторіуса французькій газеті Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Париж, як відомо, підтримує ідею стратегічної автономії й намагається переконати інших членів ЄС у необхідності підписувати контракти з європейською промисловістю, а не закуповувати зброю деінде – передусім у США, Ізраїлю та Південної Кореї.

"Оскільки європейським платникам податків доведеться викласти чимало грошей... усі погодяться, що не купівлею американської системи Patriot ми зміцнимо нашу автономію", – сказав міністр збройних сил Франції Le Monde.

Однак його німецький колега вважає, що зараз потрібно віддавати пріоритет швидкості закупівель, а європейські виробники не в змозі задовольнити всі поточні потреби.

"Ми готові купувати неєвропейські системи доти, доки не розробимо власні системи в Європі. Європейська оборонна промисловість, зокрема й французька, очевидно, є важливими партнерами, але вони не можуть забезпечити все, що нам потрібно", – пояснив Пісторіус.

Ключовим каменем спотикання між Парижем і Берліном у цьому сенсі є німецька ініціатива "Небесний щит", започаткована восени 2022 року. Вона об'єднує вже 19 країн у межах спільних закупівель систем протиповітряної оборони на тлі досвіду повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проєкт передбачає закупівлю німецького, американського і ізраїльського озброєння. Більше про нього "Європейська правда" писала тут.