Франция и Германия публично поспорили о том, надо ли покупать оружие из-за пределов ЕС

Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню в очередной раз поспорили относительно формата закупки оружия государствами-членами Европейского Союза – только у собственных производителей или и зарубежных тоже.

Это следует из совместного интервью Лекорню и Писториуса французской газете Le Monde, сообщает "Европейская правда".

Париж, как известно, поддерживает идею стратегической автономии и пытается убедить других членов ЕС в необходимости подписывать контракты с европейской промышленностью, а не закупать оружие в других местах – прежде всего у США, Израиля и Южной Кореи.

"Поскольку европейским налогоплательщикам придется выложить немало денег... все согласятся, что не покупкой американской системы Patriot мы укрепим нашу автономию", – сказал министр вооруженных сил Франции Le Monde.

Однако его немецкий коллега считает, что сейчас нужно отдавать приоритет скорости закупок, а европейские производители не в состоянии удовлетворить все текущие потребности.

"Мы готовы покупать неевропейские системы до тех пор, пока не разработаем собственные системы в Европе. Европейская оборонная промышленность, в том числе французская, очевидно, являются важными партнерами, но они не могут обеспечить все, что нам нужно", – пояснил Писториус.

Ключевым камнем преткновения между Парижем и Берлином в этом смысле является немецкая инициатива "Небесный щит", начатая осенью 2022 года. Она объединяет уже 19 стран в рамках совместных закупок систем противовоздушной обороны на фоне опыта полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Проект предусматривает закупку немецкого, американского и израильского вооружения. Больше о нем "Европейская правда" писала здесь.