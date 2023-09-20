Президент Євроради говорив з лідером Азербайджану: закликав гідно поводитися з вірменами у Карабаху

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що мав телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху та закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху.

Called on @presidentaz Aliyev in a phone call this morning to ensure full ceasefire & safe, dignified treatment by Azerbaijan of Karabakh Armenians.



Their rights and security need to be credibly guaranteed. Access needed for immediate humanitarian assistance. — Charles Michel (@CharlesMichel) September 20, 2023

"Потрібно надійно гарантувати їхні права та безпеку. Також необхідно забезпечити негайний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив президент Євроради.

Раніше зовнішньополітичний речник Єврокомісії застеріг Азербайджан від вигнання місцевого населення з Карабаху.

Як відомо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки