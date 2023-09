Президент Євроради говорив з лідером Азербайджану: закликав гідно поводитися з вірменами у Карабаху

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що мав телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху та закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху.

Called on @presidentaz Aliyev in a phone call this morning to ensure full ceasefire & safe, dignified treatment by Azerbaijan of Karabakh Armenians.



Their rights and security need to be credibly guaranteed. Access needed for immediate humanitarian assistance.