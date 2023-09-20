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Президент Євроради говорив з лідером Азербайджану: закликав гідно поводитися з вірменами у Карабаху

Середа, 20 вересня 2023, 19:57

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що мав телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху та закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху. 

"Потрібно надійно гарантувати їхні права та безпеку. Також необхідно забезпечити негайний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив президент Євроради. 

Раніше зовнішньополітичний речник Єврокомісії застеріг Азербайджан від вигнання місцевого населення з Карабаху. 

Як відомо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки

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Нагірний Карабах