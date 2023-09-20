Укр Рус Eng

Президент Евросовета призвал Азербайджан достойно обращаться с армянами в Карабахе

Среда, 20 сентября 2023, 19:57

Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что имел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу Карабаха и призвал его гарантировать безопасность и достойное обращение с армянами в регионе.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Мишель сообщил, что утром 20 августа звонил Алиеву и призвал его обеспечить полное прекращение огня и безопасное и достойное отношение к армянам в Нагорном Карабахе.

"Нужно надежно гарантировать их права и безопасность. Также необходимо обеспечить немедленный доступ для гуманитарной помощи", – заявил президент Евросовета.

Ранее внешнеполитический спикер Еврокомиссии предостерег Азербайджан от изгнания местного населения из Карабаха.

Как известно, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нагорный Карабах