ЄС застеріг Азербайджан від вигнання місцевого населення з Карабаху

У Євросоюзі прокоментували оголошення Азербайджаном про припинення його військової операції у невизнаному Нагірному Карабаху наступного дня після її початку та інтенсивних боїв у регіоні.

Про це у середу заявив речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до уваги останнє оголошення Міністерства оборони Азербайджану, що було досягнуто угоди про перемир’я та припинення військових дій. Ми очікуємо, що Азербайджан зупинить теперішні військові дії", – сказав Стано.

За його словами, ЄС важливо, щоб ця теперішня військова операція не була використана як привід для примусового видворення місцевого населення з Карабаху.

"Також важливо негайно повернутися до змістовного, чесного і справжнього діалогу між Баку та Карабахом. Ми також взяли до уваги оголошення, що така зустріч повинна відбутися 21 вересня", – сказав Стано.

Він підкреслив, що ЄС спостерігає за ситуацією дуже уважно і країни-члени Євросоюзу ухвалюватимуть наступні рішення у цьому контексті з огляду на розвиток подій на місці.

Міністерство оборони Азербайджану 20 вересня заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Це відбулось після того, як місцева карабаська влада погодилась зупинити вогонь за пропозицією "російських миротворців".

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що вірменська сторона не брала участь у підготовці домовленостей між Азербайджаном і "владою" Нагірного Карабаху.

МО Азербайджану заявило, що за домовленістю розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються.

Пашинян заявив, що з серпня 2021 року Вірменія не має армії в Нагірному Карабаху.

19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.