Президент Чехії не бачить "серйозного розколу" у відносинах України і Польщі

Президент Чехії Петр Павел вважає, що зернова криза, яка виникла між Україною та Польщею, не обов'язково виллється у припинення підтримки Києва з боку Варшави.

Про це він сказав журналістам на спільному брифінгу з президенткою Словаччини у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Генасамблеї ООН у вівторок звинуватив європейські країни, з якими виникла зернова суперечка, в опосередкованій допомозі Москві. Польща відреагувала вкрай гостро, викликавши до МЗС посла України

"Навіть провідні політики є лише людьми і піддаються тиску, президент Зеленський перебуває під постійним тиском, і якби ми були на його місці, ми могли б втрачати голову частіше, ніж він. Ось чому будь-яку сильну заяву не слід сприймати буквально", – прокоментував ситуацію президент Павел.

"Я не виявив нічого, що можна було б назвати серйозним розколом, і те, що було сказано, зовсім не обов'язково означає, що співпраця Польщі та підтримка України, можливо, припиняться", – додав він.

На тлі зернової кризи польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 20 вересня, що Варшава не надає Києву військову допомогу, оскільки зараз зосереджена на переозброєнні власної армії.

Через високу напругу у відносинах двох держав у Міністерстві закордонних справ України закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції.