Президент Чехии не видит "серьезного раскола" в отношениях Украины и Польши

Президент Чехии Петр Павел считает, что зерновой кризис, который возник между Украиной и Польшей, не обязательно выльется в прекращение поддержки Киева со стороны Варшавы.

Об этом он сказал журналистам на совместном брифинге с президентом Словакии в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН во вторник обвинил европейские страны, с которыми возник зерновой спор, в косвенной помощи Москве. Польша отреагировала крайне остро, вызвав в МИД посла Украины.

"Даже ведущие политики являются лишь людьми и подвергаются давлению, президент Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы мы были на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Вот почему любое сильное заявление не следует воспринимать буквально", – прокомментировал ситуацию президент Павел.

"Я не обнаружил ничего, что можно было бы назвать серьезным расколом, и то, что было сказано, вовсе не обязательно означает, что сотрудничество Польши и поддержка Украины, возможно, прекратятся", – добавил он.

На фоне зернового кризиса польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что Варшава не предоставляет Киеву военную помощь, поскольку сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии.

В связи с высоким напряжением в отношениях двух государств в Министерстве иностранных дел Украины призвали конструктивно разрешить ситуацию с импортом агропродукции.