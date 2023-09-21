Президент Литви зустрівся з лідерами України і Польщі, закликав владнати розбіжності

Президент Литви Гітанас Науседа закликав президентів України і Польщі якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Delfi з посиланням на Офіс президента Литви.

"Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії розбіжності між Україною та Польщею необхідно усунути якомога швидше. Місце Польщі в наданні підтримки є винятковим. Необхідно знайти рішення, бо подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", – заявив Гітанас Науседа на зустрічі з главами держав України та Польщі.

За словами глави литовської держави, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку цілого регіону і навіть континенту.

"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом публічні розбіжності, незалежно від їхніх причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають ворожій пропаганді", – наголосив президент.

Глава держави розмовляв із президентами України та Польщі про спрощення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву.

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

В польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.