Президент Литвы встретился с лидерами Украины и Польши, призвал уладить разногласия

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал президентов Украины и Польши как можно скорее устранить разногласия между странами ради безопасности целого региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Delfi со ссылкой на Офис президента Литвы.

"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки является исключительным. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", – заявил Гитанас Науседа на встрече с главами государств Украины и Польши.

По словам главы литовского государства, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают враждебной пропаганде", – подчеркнул президент.

Глава государства разговаривал с президентами Украины и Польши об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

В польском правительстве заявили, что Варшава в настоящее время осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.