Міністр економіки Литви: конфлікт між Польщею та Україною служить російській агресії

Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте вважає, що розбіжності між Україною та Польщею щодо експорту українського зерна служать російській агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Я думаю, що це чутлива реакція Польщі на виступ президента Зеленського в ООН у Нью-Йорку. Цей конфлікт, якщо його можна так назвати, непорозуміння між двома сусідами та союзниками не слугує нікому іншому, а лише російській агресії", – заявила Армонайте.

Вона упевнена, що і українська, і польська сторони це розуміють і зможуть усунути ці розбіжності.

"Зараз триває обмін дипломатичними, протокольними заявами, викликається посол і робляться інші справи. Сподіваюся, вихід буде знайдено", – сказала міністерка економіки та інновацій.

Політикиня зазначила, що час минає і необхідно витіснити російські війська з України, однак, за її словами, не можна не помічати й підтримку України Польщею.

Вона висловила сподівання, що розбіжності між Польщею та Україною будуть усунуті й холодний розум візьме гору.

Нагадаємо, президент Литви зустрівся з лідерами України і Польщі, закликав владнати розбіжності. За його словами, країни мають якомога швидше усунути розбіжності задля безпеки цілого регіону.

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

В польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.