Министр экономики Литвы: конфликт между Польшей и Украиной служит российской агрессии

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что разногласия между Украиной и Польшей по экспорту украинского зерна служат российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я думаю, что это чувствительная реакция Польши на выступление президента Зеленского в ООН в Нью-Йорке. Этот конфликт, если его можно так назвать, недоразумение между двумя соседями и союзниками не служит никому другому, а только российской агрессии", – заявила Армонайте.

Она уверена, что и украинская, и польская стороны это понимают и смогут устранить эти разногласия.

"Сейчас идет обмен дипломатическими, протокольными заявлениями, вызывается посол и делаются другие дела. Надеюсь, выход будет найден", – сказала министр экономики и инноваций.

Политик отметила, что время идет и необходимо вытеснить российские войска из Украины, однако, по ее словам, нельзя не замечать и поддержку Украины Польшей.

Она выразила надежду, что разногласия между Польшей и Украиной будут устранены и холодный разум возьмет верх.

Напомним, президент Литвы встретился с лидерами Украины и Польши, призвал уладить разногласия. По его словам, страны должны как можно скорее устранить разногласия ради безопасности целого региона.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

В польском правительстве заявили, что Варшава в настоящее время осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.