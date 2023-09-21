Глава МЗС Франції про Лаврова в ООН: Наговорив брехні та пішов

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що під час засідання Ради безпеки ООН не говорила з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Заяву глави французького МЗС наводить France Info, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Лавров був недовго присутній на Радбезі ООН: він "прийшов, виголосив свою промову, повну брехні, як завжди, а потім пішов".

Колонна також підкреслила, що РФ має "негайно припинити свою агресію проти України".

Вона зазначила, що під час засідання Радбезу ООН низка країн висловили "свою стурбованість" тим, що війна зайшла в глухий кут.

Нагадаємо, напередодні постійний представник Росії при ООН Василій Небєнзя спробував зірвати виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки.