Глава МИД Франции о Лаврове в ООН: Наговорил вранья и ушел

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что во время заседания Совета безопасности ООН не говорила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Заявление главы французского МИД приводит France Info, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Лавров недолго присутствовал на Совбезе ООН: он "пришел, произнес свою речь, полную лжи, как всегда, а потом ушел".

Колонна также подчеркнула, что РФ должна "немедленно прекратить свою агрессию против Украины".

Она отметила, что во время заседания Совбеза ООН ряд стран выразили "свою обеспокоенность" тем, что война зашла в тупик.

Напомним, накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попытался сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности.