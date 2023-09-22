Словенія оголосила амністію для порушників COVID-обмежень

Парламент Словенії ухвалив законопроєкт, згідно з яким усім, хто був оштрафований за порушення обмежень під час пандемії коронавірусу буде відшкодовано збитки, а їхні правопорушення будуть видалені з особистих записів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У період з березня 2020 року по травень 2022 року було розпочато понад 62 тисяч проваджень щодо порушень COVID-обмежень, які згодом були визнані неконституційними. Загальна сума виписаних штрафів склала 5,7 мільйона євро.

Близько 30% (трохи більше 1,7 млн євро штрафів) було сплачено до того, як чинні норми були призупинені після приходу до влади нового уряду в червні 2022 року.

Обіцянка припинити та анулювати всі провадження щодо порушень та відшкодувати штрафи була однією з головних передвиборчих обіцянок уряду чинного прем’єр-міністра Роберта Голоба.

Міністерка юстиції Домініка Шварц-Піпан заявила, що закон спрямований на відновлення довіри людей до верховенства права.

"Я впевнена, що, ухваливши закон, держава певним чином візьме на себе моральну відповідальність і виправить несправедливості, які були скоєні проти громадян через зловживання кримінальним правом, неконституційне і надмірне посягання на права людини", – сказала вона.

У чинному уряді підкреслили, що амністії штрафів за правопорушення з елементами насильства не буде.

Однак опозиційні партії, які були в уряді під час попередньої каденції, не погодилися з цим. Вони стверджували, що пов'язані з пандемією заходи, ухвалені їхнім урядом, були спрямовані на захист здоров'я та життя людей і відповідали рекомендаціям ЄС та ВООЗ.

Нагадаємо, у березні парламент Північної Македонії дозволив амністувати людей, яким загрожує тюремне ув'язнення за порушення правил безпеки під час COVID-19.