Словения объявила амнистию для нарушителей COVID-ограничений

Парламент Словении принял законопроект, согласно которому всем, кто был оштрафован за нарушение ограничений во время пандемии коронавируса будет возмещен ущерб, а их правонарушения будут удалены из личных записей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В период с марта 2020 года по май 2022 года было начато более 62 тысяч производств по нарушениям COVID-ограничений, которые впоследствии были признаны неконституционным. Общая сумма выписанных штрафов составила 5,7 миллиона евро.

Около 30% (чуть более 1,7 млн евро штрафов) было уплачено до того, как действующие нормы были приостановлены после прихода к власти нового правительства в июне 2022 года.

Обещание прекратить и аннулировать все производства по нарушениям и возместить штрафы было одним из главных предвыборных обещаний правительства действующего премьер-министра Роберта Голоба.

Министр юстиции Доминика Шварц-Пипан заявила, что закон направлен на восстановление доверия людей к верховенству права.

"Я уверена, что, приняв закон, государство определенным образом возьмет на себя моральную ответственность и исправит несправедливости, которые были совершены против граждан из-за злоупотребления уголовным правом, неконституционного и чрезмерного посягательства на права человека", – сказала она.

В действующем правительстве подчеркнули, что подчеркнул, что амнистии штрафов за правонарушения с элементами насилия не будет.

Однако оппозиционные партии, которые были в правительстве во время предыдущей каденции, не согласились с этим. Они утверждали, что связанные с пандемией меры, принятые их правительством, были направлены на защиту здоровья и жизни людей и соответствовали рекомендациям ЕС и ВОЗ.

Напомним, в марте парламент Северной Македонии принял законодательную поправку об амнистии людей, которым грозит тюремное заключение за нарушение правил безопасности во время COVID-19.