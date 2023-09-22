"Ми травоїдні у світі хижаків": Боррель закликав ЄС рішучіше реагувати на виклики

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має рішучіше реагувати на виклики, які перед ним постали.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Ми травоїдні у світі хижаків. Це світ силової політики, але ми все ще думаємо, що через торгівлю та верховенство права ми можемо впливати на світ. Ми все ще повинні проповідувати верховенство права, але ми повинні усвідомлювати, що є деякі лідери, з якими потрібно поводитися по-іншому", – зазначив Боррель.

За його словами, розв'язана РФ війна проти України "вимагала наживо відпрацювати можливості", які може надати Європа і які може використати Україна.

Європейський дипломат вказав, що ЄС зробив диво і діяв зі швидкістю світла порівняно з минулим.

"Деякі рішення обговорювалися досить довго. Чи повинні ми надавати танки? Це була довга дискусія, і врешті-решт ми надаємо танки. Чи повинні ми надавати зенітно-ракетні комплекси Patriot? Була довга дискусія, і врешті-решт ми це зробили. Чи повинні ми надавати літаки? Це обговорювалося ще на початку війни. Зараз ми готуємо пілотів для F-16. Звичайно, війна є війна, і якщо ви хочете надати зброю тому, хто воює і зазнає важких атак, то чим швидше, тим краще", – підкреслив Боррель.

Він зазначив, що вважає рішення переконати країни ЄС надати зброю Україні одразу після повномасштабного вторгнення РФ моментом, яким він пишається найбільше в своїй кар'єрі.

Нагадаємо, у серпні Боррель назвав Росію "бензоколонкою із атомною бомбою".