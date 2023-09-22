"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал ЕС решительнее реагировать на вызовы

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз должен решительно реагировать на вызовы, которые перед ним появились.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще думаем, что через торговлю и верховенство права мы можем влиять на мир. Мы все еще должны проповедовать верховенство права, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно вести себя по-другому", – отметил Боррель.

По его словам, развязанная РФ война против Украины "требовала вживую отработать возможности", которые может предоставить Европа и которые может использовать Украина.

Европейский дипломат указал, что ЕС совершил чудо и действовал со скоростью света по сравнению с прошлым.

"Некоторые решения обсуждались достаточно долго. Должны ли мы предоставлять танки? Это была долгая дискуссия, и в конце концов мы предоставляем танки. Должны ли мы предоставлять зенитно-ракетные комплексы Patriot? Была долгая дискуссия, и в конце концов мы это сделали. Должны ли мы предоставлять самолеты? Это обсуждалось еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F-16. Конечно, война есть война, и если вы хотите предоставить оружие тому, кто воюет и подвергается тяжелым атакам, то чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что считает решение убедить страны ЕС предоставить оружие Украине сразу после полномасштабного вторжения РФ моментом, которым он гордится больше всего в своей карьере.

Напомним, в августе Боррель назвал Россию "бензоколонкой с атомной бомбой".