РФ не відповідатиме на вислання священника РПЦ із Болгарії, бо "ми ж не варвари"

Російська сторона не вживатиме дзеркальних дій у відповідь на вислання з Болгарії громадянина Росії та двох білорусів – священників Російської православної церкви – через загрозу національній безпеці.

Про це в інтерв’ю російському пропагандистському каналу "Россия-24" сказала посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова, передає "Європейська правда".

Мітрофанова заявила, що вислання настоятеля подвір'я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана – фактичного представника РПЦ у країні – нібито готувалось заздалегідь, а підстави нібито "сфабриковані".

"Дії у відповідь, безумовно, відбудуться. Насамперед – викличуть посла, і буде з ним певна розмова. Але, скажімо так, дзеркальних дій стосовно Болгарської православної церкви в Москві ніхто вживати не буде", – додала російська "дипломатка".

"Ми ж не варвари. Нащо ж такі речі робити?" – пояснила вона.

Агентство національної безпеки Болгарії в четвер підтвердило вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Болгарські спецслужби заявили, що священники були складовою гібридної стратегії Росії "щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів".

Російське диппредставництво раніше назвало видворення архімандрита РПЦ "грубими, кричущими діями", покликаними "озлобити один проти одного російський і болгарський народи".