РФ не будет отвечать на высылку священника РПЦ из Болгарии, потому что "мы же не варвары"

Российская сторона не будет предпринимать зеркальных действий в ответ на высылку из Болгарии гражданина России и двух белорусов – священников Русской православной церкви – из-за угрозы национальной безопасности.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия-24" сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает "Европейская правда".

Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана – фактического представителя РПЦ в стране – якобы готовилась заранее, а основания якобы "сфабрикованы".

"Ответные действия, безусловно, произойдут. Прежде всего – вызовут посла, и будет с ним определенный разговор. Но, скажем так, зеркальных действий в отношении Болгарской православной церкви в Москве никто предпринимать не будет", – добавила российский дипломат.

"Мы же не варвары. Зачем же такие вещи делать?" – пояснила она.

Агентство национальной безопасности Болгарии в четверг подтвердило высылку из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Болгарские спецслужбы заявили, что священники были составляющей гибридной стратегии России "по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".

Российское диппредставительство ранее назвало выдворение архимандрита РПЦ "грубыми, вопиющими действиями", призванными "озлобить друг против друга русский и болгарский народы".