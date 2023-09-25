Укр Рус Eng

В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину заявили о падении обломков ракеты

фото
Понедельник, 25 сентября 2023, 13:00

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанного Приднестровья Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По его словам, пострадавших и повреждений нет. "Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности", – подчеркнул он.

Так называемое Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья опубликовало в Telegram фото обломков ракеты, найденных в селе Кицканы. Ведомство призвало граждан не поддаваться панике и заверило, что "ситуация под контролем".

 
фото "МВД" Приднестровья

Как рассказали в "МВД" Приднестровья, в селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

"Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", – заявили в "МВД" Приднестровья.

Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты.

"Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил. Происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники", – заявили в правительстве, заверив, что будут держать граждан в курсе ситуации.

Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Напомним, в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.