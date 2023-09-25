В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину заявили о падении обломков ракеты

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанного Приднестровья Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По его словам, пострадавших и повреждений нет. "Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности", – подчеркнул он.

Так называемое Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья опубликовало в Telegram фото обломков ракеты, найденных в селе Кицканы. Ведомство призвало граждан не поддаваться панике и заверило, что "ситуация под контролем".

фото "МВД" Приднестровья

Как рассказали в "МВД" Приднестровья, в селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

"Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", – заявили в "МВД" Приднестровья.

Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты.

"Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил. Происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники", – заявили в правительстве, заверив, что будут держать граждан в курсе ситуации.

Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Напомним, в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.