NYT: Перші танки Abrams прибули в Україну

Перші американські танки Abrams вже доставлені в Україну – на кілька місяців раніше від початкових оцінок.

Як пише "Європейська правда", про це New York Times повідомили два неназвані посадовці Міноборони США.

Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.

Посадовці не уточнили, скільки саме танків було доставлено до цього часу.

Раніше видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 6-8 танків.

M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона може використати для просування і, можливо, звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах України.

Минулого тижня і президент США Джо Байден, і американський міністр оборони Ллойд Остін прогнозували, що танки будуть відправлені протягом декількох днів. Їхнє прибуття є частиною зусиль західних союзників з постачання потужної зброї на кілька місяців раніше запланованого терміну.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.