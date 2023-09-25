NYT: Первые танки Abrams прибыли в Украину

Первые американские танки Abrams уже доставлены в Украину – на несколько месяцев раньше первоначальных оценок.

Как пишет "Европейская правда", об этом New York Times сообщили два неназванных чиновника Минобороны США.

Больше танков M1 Abrams поступят в ближайшие месяцы, сказали чиновники. Они отметили: те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала предоставить.

Чиновники не уточнили, сколько именно танков было доставлено к этому времени.

Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она может использовать для продвижения и, возможно, освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.

На прошлой неделе и президент США Джо Байден, и американский министр обороны Ллойд Остин прогнозировали, что танки будут отправлены в течение нескольких дней. Их прибытие является частью усилий западных союзников по поставке мощного оружия на несколько месяцев раньше запланированного срока.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после многомесячных настаиваний на том, что эти танки слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке в начале августа.

В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.