У Канаді вимагають відставки спікера парламенту за запрошення ветерана СС "Галичина"

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок закликала спікера Палати громад Ентоні Роту подати у відставку через запрошення до парламенту на виступ Володимира Зеленського минулого тижня 98-річного Ярослава Гуньку, який раніше служив у дивізії СС "Галичина".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio-Canada.

Жолі заявила, що вважає запрошення Гуньки до канадського парламенту "абсолютно неприйнятним" і закликала прислухатись до вимог парламентарів, які вимагають відставки спікера.

"Нам було соромно як канадцям, і це, безумовно, соромно і для Палати громад… Ми повинні взяти до уваги те, що сталося, це питання лідерства", – додала голова канадського МЗС.

У п’ятницю під час візиту Зеленського до Канади Ентоні Рота представив 98-річного Гуньку як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Його привітали оплесками присутні в залі політики й урядовці.

Фото: The Canadian Press

Пізніше з’ясувалось, що Гунька в роки Другої світової служив у дивізії СС "Галичина", створеної німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії.

ДОВІДКОВО. Дивізія СС "Галичина" була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад потім перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

В офісі прем’єрка Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС "Галичина", а такий вчинок там безумовно засуджують.

У вівторок увечері Рота має зустрітись із очільниками фракцій нижньої палати парламенту і, як очікується, ухвалити рішення про те, чи подавати у відставку.

Нагадаємо, що у 2021 році Німеччина висловила Україні протест через марш у центрі Києва з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".