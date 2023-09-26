Прем'єрка Литви відреагувала на скандал із членством низки депутатів у Компартії

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прокоментувала інформацію про те, що деякі депутати Сейму приховали своє членство у Компартії СРСР у минулому і запропонувала їм визнати свою помилку.

Заяву Шимоніте наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Журналісти провели розслідування, оприлюднили його, всі знають, тепер нехай виправдовуються ті, хто зобов'язаний виправдовуватися. Я вважаю, що вибачатися не треба, треба визнати, що це помилка", – сказала вона.

Шимоніте наголосила, що ті депутати, які приховали цей факт, "вчинили не дуже мудро".

"Можливо, люди думали, що партії (які мають бути заявлені – ред.) – це тільки ті, що є незалежними литовськими партіями, про що й говорили ті, хто не заявляв, і що можна було припустити зв'язок деяких людей із Комуністичною партією з огляду на їхню минулу кар'єру та приналежність до певних політичних сил", – сказала прем'єрка.

Раніше стало відомо, що у Сеймі Литви наразі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах. Причому колишні члени КПРС є майже у всіх фракціях.

А на початку квітня литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.