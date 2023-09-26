Премьер Литвы отреагировала на скандал с членством ряда депутатов в Компартии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала информацию о том, что некоторые депутаты Сейма скрыли свое членство в Компартии СССР в прошлом и предложила им признать свою ошибку.

Заявление Шимоните приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Журналисты провели расследование, обнародовали его, все знают, теперь пусть оправдываются те, кто обязан оправдываться. Я считаю, что извиняться не надо, надо признать, что это ошибка", – сказала она.

Шимоните подчеркнула, что те депутаты, которые скрыли этот факт, "поступили не очень мудро".

"Возможно, люди думали, что партии (которые должны быть заявлены – BNS) – это только те, которые являются независимыми литовскими партиями, о чем и говорили те, кто не заявлял, и что можно было предположить связь некоторых людей с Коммунистической партией, учитывая их прошлую карьеру и принадлежность к определенным политическим силам", – сказала премьер.

Ранее стало известно, что в Сейме Литвы сейчас работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали это в анкетах. При этом бывшие члены КПСС есть почти во всех фракциях.

А в начале апреля литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.