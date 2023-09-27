Сенат США починає розгляд проєкту для запобігання шатдауну, з майже $6 млрд для України

Сенат США прийняв до розгляду двопартійний проєкт для додаткового фінансування на функціонування уряду після завершення місяця, у ньому передбачені майже 6 млрд доларів для України.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Проєкт має на меті запобігти призупиненню роботи уряду, так званому шатдауну, з початком жовтня.

77 голосами проти 19 сенатори підтримали початок дебатів щодо проєкту, який забезпечить фінансування роботи уряду до 17 листопада. У ньому передбачено близько 6 млрд доларів на реагування на стихійні лиха у США, а також майже 6 млрд допомоги для України.

Перед цим у Сенаті сперечалися, чи варто включати у проєкт кошти для України, щоби скептичні до підтримки України республіканці у Палаті представників з цієї причини не відхилили його, тоді як часу на ухвалення закону й уникнення зупинки роботи уряду вкрай мало.

Тим часом у Палаті представників висунули кілька проєктів, що відображають консервативні пріоритети і не мають шансів стати законами. Агентство зазначає, що у разі схвалення вони б профінансували лише частину важливих потреб і не запобігли б шатдауну.

Якщо все ж дійде до призупинення роботи федерального уряду, це буде четвертим таким випадком за десятиліття.

Білий дім у вівторок закликав представників Республіканської партії відкласти амбіції задля того, щоб забезпечити функціонування держави.

"Республіканці у Палаті представників мають приєднатися до Сенату і виконувати свою роботу, припинити політичні ігри з життями людей і дотримуватися двопартійної угоди, яку дві третини з них у травні підтримали", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

У Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.

Раніше спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.