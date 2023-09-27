Сенат США начинает рассмотрение проекта для предотвращения шатдауна, с почти $6 млрд для Украины

Сенат США принял к рассмотрению двухпартийный проект для дополнительного финансирования на функционирование правительства после завершения месяца, в нем предусмотрены почти 6 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Проект имеет целью предотвратить приостановку работы правительства, так называемый шатдаун, с началом октября.

77 голосами против 19 сенаторы поддержали начало дебатов по проекту, который обеспечит финансирование работы правительства до 17 ноября. В нем предусмотрено около 6 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия в США, а также почти 6 млрд помощи для Украины.

Перед этим в Сенате спорили, стоит ли включать в проект средства для Украины, чтобы скептические к поддержке Украины республиканцы в Палате представителей по этой причине не отклонили его, тогда как времени на принятие закона и избежание остановки работы правительства крайне мало.

Между тем в Палате представителей выдвинули несколько проектов, отражающих консервативные приоритеты и не имеющих шансов стать законами. Агентство отмечает, что в случае одобрения они бы профинансировали лишь часть важных потребностей и не предотвратили бы шатдаун.

Если все же дойдет до приостановления работы федерального правительства, это будет четвертым таким случаем за десятилетие.

Белый дом во вторник призвал представителей Республиканской партии отложить амбиции для того, чтобы обеспечить функционирование государства.

"Республиканцы в Палате представителей должны присоединиться к Сенату и выполнять свою работу, прекратить политические игры с жизнями людей и придерживаться двухпартийного соглашения, которое две трети из них в мае поддержали", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Госдепе США заверили, что Вашингтон способен продолжать оказывать военную помощь Киеву и в случае временной остановки работы правительства.

Ранее спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять эти средства.